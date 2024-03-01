Происшествия 01 марта 2024, 15:57 Обстрел ВСУ перебил линию газоснабжения на белгородском хуторе Мухин Губернатор Гладков: снаряд ВСУ повредил газопровод на хуторе Мухин в Шебекине РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли хутор Мухин в Шебекинском городском округе Белгородской области. Один из прилетевших снарядов повредил линию газопровода. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что разлетевшиеся осколки выбили окна в одном из частных домов. Также повреждения получили фасад здания, забор участка и припаркованных рядом с домом автомобиль. Среди местных жителей никто не пострадал.

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На хутор прибыли оперативные службы для проведения ремонта. Власти муниципалитета начали обход территории для фиксации повреждений.

На момент написания материала губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о беспилотнике-камикадзе, который атаковал окраину села Коновалово Волоконовского района. От взрыва упавшего дрона выбило стекла и фары у стоящего неподалеку трактора.

Это уже пятый беспилотник, долетевший до Белгородской области с территории Украины.

О первом сбитом дроне Минобороны сообщило в 12:50. Спустя 40 минут ведомство отчиталось о еще двух уничтоженных беспилотниках в небе российского региона. Через час в воздушном пространстве Белгородской области появился еще один, но долететь до населенных пунктов не успел. Дежурные системы противовоздушной обороны его успешно сбили.