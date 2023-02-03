Происшествия 03 февраля 2023, 12:50 Обстрел ВСУ оставил жителей Таврийска без газа и света Газопровод и линии электропередач повредили выпущенные по Таврийску снаряды ВСУ РИА «Новости»

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Обстрел со стороны украинских боевиков города Таврийска Херсонской области привел к повреждению газопровода и линии электропередачи. Об этом сообщила администрация Новокаховского муниципального округа в своем Telegram-канале.

Чиновники уточнили, что газопровод получил повреждения на улице Строителей. Сейчас на месте для устранения аварии работают ремонтные службы «Херсонгаза».

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Повреждение линии электропередач оставило большую часть города без света. Решением проблем в данный момент занимаются специалисты аварийных служб.

По данным Новокаховского Единого диспетчерского центра, без электроснабжения остались населенные пункты Райское, Тополевка, Масловка, Обрывки, Песчаное, Днепряны.

Вечером в четверг, 2 февраля, в результате минометного обстрела ранение грудной клетки получил местный житель. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.