Происшествия 26 марта 2024, 18:12 Обстрел ВСУ оставил жителей Шебекина без света Белгородский губернатор Гладков: обстрел ВСУ повредил электролинию в Шебекине РИА «Новости»

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Украинские боевики запустили несколько снарядов в сторону города Шебекино в Белгородской области. Боеприпасы упали на окраине населенного пункта, но повредили линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что частичное отключение света затронуло Шебекино и село Ржевка, находящееся недалеко от города.

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Оперативные и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела

Населенные пункты Белгородской области с начала этого года переживают массированные обстрелы со стороны украинских боевиков. Во вторник, 26 марта, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над регионом в общей сложности 15 снарядов реактивных систем залпового огня.

Также под огнем оказалось село Головчино Грайворонского городского округа. В результате прилетов со стороны украинской границы ранения получили три человека.

По мнению главы ФСБ Александра Бортникова, ВСУ усилили атаки на российский регион из-за постоянных поражений в зоне проведения специальной военно операции. Глава ведомства подчеркнул, что неудачи преследуют украинское командование после провального контрнаступления прошлым летом.