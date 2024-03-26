26 марта 2024, 18:12
Обстрел ВСУ оставил жителей Шебекина без света
Белгородский губернатор Гладков: обстрел ВСУ повредил электролинию в Шебекине
Украинские боевики запустили несколько снарядов в сторону города Шебекино в Белгородской области. Боеприпасы упали на окраине населенного пункта, но повредили линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он добавил, что частичное отключение света затронуло Шебекино и село Ржевка, находящееся недалеко от города.
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Оперативные и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела
Населенные пункты Белгородской области с начала этого года переживают массированные обстрелы со стороны украинских боевиков. Во вторник, 26 марта, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над регионом в общей сложности 15 снарядов реактивных систем залпового огня.
Также под огнем оказалось село Головчино Грайворонского городского округа. В результате прилетов со стороны украинской границы ранения получили три человека.
По мнению главы ФСБ Александра Бортникова, ВСУ усилили атаки на российский регион из-за постоянных поражений в зоне проведения специальной военно операции. Глава ведомства подчеркнул, что неудачи преследуют украинское командование после провального контрнаступления прошлым летом.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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