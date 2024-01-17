17 января 2024, 14:47
Обстрел ВСУ оставил без света жителей белгородского села Репяховка
Белгородский губернатор Гладков: обстрел ВСУ повредил ЛЭП в селе Репяховка
Выпущенный украинскими боевиками в ходе обстрела снаряд повредил линию электропередач в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области. Жители населенного пункта остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, аварийные и оперативные службы приступят к ремонту ЛЭП и ликвидации последствий обстрела после согласования с Министерством обороны.
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Украинские военные усилили атаки на Белгородскую область минувшей ночью. Сначала под ударом беспилотников оказалась столица региона вместе с пригородами. После ВСУ запустили ракеты «Ольха» и еще один дрон. Все их сбили дежурные системы противовоздушной обороны. По данным губернатора Гладкова, последняя ночная атака выбила окна в ряде жилых домов Белгородского района.
Утром Минобороны отчиталось перехваченных четырех снарядах реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Еще один беспилотник системы противовоздушной обороны сбили около поселка Дружба в Валуйском городском округе
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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