Происшествия 01 февраля 2024, 17:17 Обстрел ВСУ оставил без света жителей белгородского села Мокрая Орловка Губернатор Гладков сообщил об обстрелах ВСУ сел Теребрено и Мокрая Орловка РИА «Новости»

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Выпущенные украинскими боевиками снаряды повредили линию электропередачи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что под отключение от электроснабжения подпали дома на нескольких улицах.

Глава региона добавил, что к ремонту аварийные службы приступят только после согласования с Минобороны.

Гладков отметил, что сегодня же ВСУ открыли стрельбу по селу Теребрено Краснояружского района.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал, но один из снарядов повредил забор на территории местной школы.

Сейчас на месте работают оперативные службы, которые проводят подомовой обход.

Под удары ВСУ в Белгородской области попала не только инфраструктура не только ЖКХ, но и связи.

В минувшую среду, 31 января, запущенный с территории Украины дрон-камикадзе атаковал село Тишанка. Беспилотник врезался в стоящий на территории населенного пункта объект связи и взорвался. Для проведения ремонта на место выехали аварийные службы.