Происшествия 22 января 2023, 15:28 Обстрел ВСУ оставил без света восемь населенных пунктов рядом с Новой Каховкой Администрация Новой Каховки: из-за обстрела ВСУ без света остались 8 населенных пунктов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Херсонской области ВСУ ударили из артиллерии по гражданской инфраструктуре. Из-за обстрела повреждения получила линия электропередачи. Без света остались восемь населенных пунктов региона, сообщила администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.

«В результате удара повреждена электролиния в районе Обрывок», — уточнили местные власти.

Реклама

Электричество также перестало поступать в населенные пункты Райское, Тополевку, Плодовое и Днепряны. Без света остались Новые Лагеря, Песчаное и Масловка.

Реклама

Над восстановлением энергоснабжения уже начали работать аварийные бригады. По данным ТАСС, сотрудники ГУП «Херсоноблэнерго» устранили неисправности в Райском, Днепрянах, Тополевке и Плодовом.

На очереди — подключение Новых Лагерей, Песчаного, Масловки и Обрывков.

Днем 22 января ВСУ обстреляли Иловайск, выпустив по нему ракету «Точка-У».