22 января 2023, 15:28
Обстрел ВСУ оставил без света восемь населенных пунктов рядом с Новой Каховкой
Администрация Новой Каховки: из-за обстрела ВСУ без света остались 8 населенных пунктов
В Херсонской области ВСУ ударили из артиллерии по гражданской инфраструктуре. Из-за обстрела повреждения получила линия электропередачи. Без света остались восемь населенных пунктов региона, сообщила администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.
«В результате удара повреждена электролиния в районе Обрывок», — уточнили местные власти.
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Электричество также перестало поступать в населенные пункты Райское, Тополевку, Плодовое и Днепряны. Без света остались Новые Лагеря, Песчаное и Масловка.
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Над восстановлением энергоснабжения уже начали работать аварийные бригады. По данным ТАСС, сотрудники ГУП «Херсоноблэнерго» устранили неисправности в Райском, Днепрянах, Тополевке и Плодовом.
На очереди — подключение Новых Лагерей, Песчаного, Масловки и Обрывков.
Днем 22 января ВСУ обстреляли Иловайск, выпустив по нему ракету «Точка-У».
ВСУ
Херсонская область
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