03 февраля 2024, 12:50
Обстрел ВСУ оставил без света три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: обстрел ВСУ повредил ЛЭП в Краснояружском районе Белгородской области
Украинские боевики обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Прилетевшие снаряды повредили линию электропередачи. В результате без света остались жители трех населенных пунктов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. В попавшем под обстрел поселке повреждения получили два частных дома. В одном пробило крышу и выбило окна, во втором осколки посекли фасад и также выбили стекла.
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На место выехали сотрудники муниципалитета для подомового обхода.
Один из снарядов повредил линию электропередачи. Под отключение попали жители поселков Задорожный и Прилесный, а также села Теребрено.
Аварийные службы приступят к восстановлению подачи электроэнергии после согласования с министерством обороны.
В ночь на 3 февраля в Белгородской области сбили украинский дрон.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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