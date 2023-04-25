Происшествия 25 апреля 2023, 15:28 Обстрел ВСУ оставил без света пять сел Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Черемошное со стороны ВСУ Пресс-служба губернатора Белгородской области

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Украинские боевики открыли огонь по селу Черемошное в Белгородской области. Выпущенные снаряды повредили линию электропередач. В результате без света остались пять населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в ходе обстрела никто из жителей не пострадал. Но электроснабжение прекратилось, как в самом пострадавшем селе Черемошное, так и в населенных пунктах Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.

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«Как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела», — написал Гладков.

Это уже второй обстрел со стороны украинских боевиков населенных пунктов Белгородской области за вторник, 25 апреля. До этого снаряды упали в поселке Ленинский Шебекинского городского округа.

Боеприпасы повредили фасады и заборы, а также выбили стекла в двух частных домах. Кроме того, повреждения получила линия электропередач. Прибывшие на место аварийные и оперативные службы приступили к устранению последствий обстрела.