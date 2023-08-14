Происшествия 14 августа 2023, 19:03 Обстрел ВСУ оставил без света курское село Волфино Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле сел Глушковского района РИА «Новости»

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Населенные пункты Глушковского района Курской области весь день провели под массированным обстрелом украинских боевиков. Снаряды прилетели в села Теткино, Алексеевка и Волфино. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что в результате обстрела никто из мирных жителей не погиб и не получил ранения. Жилые дома также не получили никаких повреждений.

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Но в селе Волфино снаряд повредил линию электропередачи. На время ремонта дома жителей подключили к дизельному генератору. Электрики продолжат работать по восстановлению электроснабжения в селе завтра.

Во время обстрела украинских боевиков в минувшее воскресенье, 13 августа, три жителя села Волфино получили осколочные ранения. Как пояснил губернатор Курской области Роман Старовойт, один из снарядов угодил в жилой дом.

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили для лечения в центральную районную больницу. Глава региона добавил, что при необходимости раненых селян передадут в руки врачей областного медицинского учреждения.