14 августа 2023, 19:03
Обстрел ВСУ оставил без света курское село Волфино
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле сел Глушковского района
Населенные пункты Глушковского района Курской области весь день провели под массированным обстрелом украинских боевиков. Снаряды прилетели в села Теткино, Алексеевка и Волфино. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он подчеркнул, что в результате обстрела никто из мирных жителей не погиб и не получил ранения. Жилые дома также не получили никаких повреждений.
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Но в селе Волфино снаряд повредил линию электропередачи. На время ремонта дома жителей подключили к дизельному генератору. Электрики продолжат работать по восстановлению электроснабжения в селе завтра.
Во время обстрела украинских боевиков в минувшее воскресенье, 13 августа, три жителя села Волфино получили осколочные ранения. Как пояснил губернатор Курской области Роман Старовойт, один из снарядов угодил в жилой дом.
Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили для лечения в центральную районную больницу. Глава региона добавил, что при необходимости раненых селян передадут в руки врачей областного медицинского учреждения.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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