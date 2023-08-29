Происшествия 29 августа 2023, 17:56 Обстрел ВСУ оставил без света курское село Троицкое Курский губернатор Старовойт заявил о прилетевших снарядах ВСУ в село Троицкое РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики открыли огонь по селу Троицкое Кореневского района Курской области. Всего в населенный пункт прилетело два снаряда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что среди местных жителей никто не пострадал. Жилые дома и хозяйственные постройки повреждений не получили. Но снаряды перебили линию электропередачи, оставив село без света.

Реклама

Старовойт подчеркнул, что электрики приступят к ремонту поврежденной сети сразу же, как только у них появится такая возможность.

В минувшее воскресенье, 27 июня, выпущенный с территории Украины беспилотник врезался в многоэтажный дом Курска. После столкновения дрон взорвался. Как сообщал Старовойт, в результате происшествия стекла выбило у семи балконов и нескольких окон на верхних этажах.

Также пострадало здание корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета. Взрывная волна повредила входную группу. Глава региона пообещал, что жители дома получат необходимую помощь для восстановления окон и балконов.