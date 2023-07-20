Происшествия 20 июля 2023, 18:16 Обстрел ВСУ оставил без света и газа белгородское село Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле двух сел в Шебекинском округе РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли села Муром и Нехотеевка в Шебекинском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

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«В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения», — перечислил последствия прилетов Гладков.

Губернатор добавил, что аварийные службы уже приступили к ремонту. Сотрудники администрации обходят дома, чтобы зафиксировать ущерб.

Это уже третий обстрел Белгородской области за четверг, 20 июля. Днем губернатор Гладков сообщил о прилете снарядов в село Смородино Грайворонского городского округа.

Осколки выбили окна и повредили фасады и крыши в трех жилых домах. Кроме того боеприпасы перебили линии газо- и электроснабжение, а также помещение сельскохозяйственного предприятия.

Также пострадало село Вязовое, где повреждения получили четыре частных дома, хозяйственная постройка, а также линия газоснабжения. Никто из местных жителей в результате обстрелов не пострадал.