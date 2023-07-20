20 июля 2023, 18:16
Обстрел ВСУ оставил без света и газа белгородское село
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле двух сел в Шебекинском округе
Украинские войска обстреляли села Муром и Нехотеевка в Шебекинском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.
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«В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения», — перечислил последствия прилетов Гладков.
Губернатор добавил, что аварийные службы уже приступили к ремонту. Сотрудники администрации обходят дома, чтобы зафиксировать ущерб.
Это уже третий обстрел Белгородской области за четверг, 20 июля. Днем губернатор Гладков сообщил о прилете снарядов в село Смородино Грайворонского городского округа.
Осколки выбили окна и повредили фасады и крыши в трех жилых домах. Кроме того боеприпасы перебили линии газо- и электроснабжение, а также помещение сельскохозяйственного предприятия.
Также пострадало село Вязовое, где повреждения получили четыре частных дома, хозяйственная постройка, а также линия газоснабжения. Никто из местных жителей в результате обстрелов не пострадал.
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