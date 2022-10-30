Обстрел ВСУ оставил без света часть белгородского села | 360°

30 октября 2022, 21:23
Обстрел ВСУ оставил без света часть белгородского села
Глава Белгородской области Гладков заявил о повреждении снарядами линии электропередач
Прилетевшие снаряды повредили линию электропередач в селе Никольское Белгородского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что без света в Никольском остались улицы Советская и Восточная.
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«Все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов», — заявил Гладков.
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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В первой половине октября один из осколков ракеты попал в многоквартирный жилой дом в столице региона.
Сейчас в доме проводят восстановительные работы. Строители уже демонтировали внутренние перекрытия пострадавших квартир. Полностью ремонт планируют завершить к началу февраля.
Электричество
ВСУ
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