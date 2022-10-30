Обстрел ВСУ оставил без света часть белгородского села | 360°

Происшествия 30 октября 2022, 21:23 Обстрел ВСУ оставил без света часть белгородского села Глава Белгородской области Гладков заявил о повреждении снарядами линии электропередач

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Прилетевшие снаряды повредили линию электропередач в селе Никольское Белгородского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что без света в Никольском остались улицы Советская и Восточная.

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«Все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов», — заявил Гладков.

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В первой половине октября один из осколков ракеты попал в многоквартирный жилой дом в столице региона.

Сейчас в доме проводят восстановительные работы. Строители уже демонтировали внутренние перекрытия пострадавших квартир. Полностью ремонт планируют завершить к началу февраля.