Происшествия 06 декабря 2023, 19:55 Обстрел ВСУ оставил без света часть белгородского села Вязовое Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вязовое РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что среди жителей никто не погиб и не пострадал. Один из прилетевших снарядов повредил линию электропередач. Без света остались жители нескольких улиц села. Аварийные службы прибудут на место для ликвидации последствий обстрела только утром.

Это вторая атака украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области за среду, 6 декабря. Днем под обстрелом оказалось село Козинка Грайворонского городского округа.

Как отметил Гладков, в результате прилета снарядов повреждения получил один частный жилой дом. Боеприпасы пробили крышу, а осколки посекли фасад и выбили окна.

Все пережившие атаки со стороны Украины населенные пункты Белгородской области начали восстанавливать. Самую большую работу строители провели в Новой Таволжанке и Шебекине, где отремонтировали 4023 объекта.