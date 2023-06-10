10 июня 2023, 20:31
Обстрел ВСУ оставил без света белгородское село
Белгородский губернатор Гладков: ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая
Село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области дважды за субботу подверглось обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет», — написал он.
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По словам Гладкова, в результате обстрелов повреждения получили забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого дома, а также пострадала линия электропередач.
Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы. Специалисты устраняют последствия обстрела.
В пятницу, 8 июня, в Шебекинском городском округе зафиксировали восемь сбросов взрывных устройств с украинских беспилотников. Как сообщал Гладков, в результате пострадала одна женщина. В общей сложности ВСУ выпустили в течение дня свыше 80 единиц различных боеприпасов.
После падения беспилотника на офисное здание в Белгороде в минувшую пятницу произошел пожар. БПЛА оперативно потушили, среди местных жителей не пострадал. Взрывом сильно повредило крышу здания, котельную и несколько автомобилей.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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