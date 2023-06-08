Происшествия 08 июня 2023, 15:30 Обстрел ВСУ оставил без света белгородский хутор Лозовая Рудка Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Лозовая Рудка РИА «Новости»

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Украинские боевики из минометов обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Но выпущенные снаряды повредили линию электропередач.

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«Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал Гладков.

Пока единственным пострадавшим жителем Белгородской области в ходе сегодняшнего обстрела ВСУ стал пастух из села Вязовое. Во время выгона коров он получил осколочные ранения при падении запущенного с территории Украины дрона. Мужчина самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали необходимую помощь.

За минувшие сутки самые серьезные разрушения после обстрела украинских войск Белгородской области получил поселок Новая Таволжанка. Взрывы снарядов боевиков выбили окна и повредили фасады и кровлю двух многоэтажек и восьми домов в частном секторе.

Всего по населенным пунктам Шебекинского городского округа, куда входит пострадавший поселок, украинские боевики за сутки выпустили 345 снарядов, а беспилотники сбросили 18 взрывных устройств.