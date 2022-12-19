Происшествия 19 декабря 2022, 12:18 Обстрел ВСУ оставил без света 14 тысяч жителей Белгородской области Глава Белгородской области сообщил об отключении света в Шебекине после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Обстрелявшие Шебекинский городской округ украинские боевики повредили электросети. Без света остались 14 тысяч жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона подчеркнул, что сейчас аварийные бригады переподключают подачу электроэнергии с резервных источников питания.

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«В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. Без света остаются порядка 14 тысяч жителей», — написал Гладков.

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В минувшее воскресенье, 18 декабря, Белгород и его пригороды подверглись массированному обстрелу со стороны украинских боевиков. По последним данным, ранения получили 10 человек. Один мирный житель скончался на месте.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что семь пострадавших отправились домой после получения медицинской помощи. Остальные раненые остаются в больницах.

Выпущенные украинскими боевиками снаряды повредили 75 жилых домов и промышленных построек, а также около 40 автомобилей. Власти региона пообещали восстановить всю поврежденную инфраструктуру в максимально сжатые сроки.

Обстрел Белгорода оказался не последним за минувшие сутки. В ночь на понедельник, 19 декабря, ВСУ выпустили снаряды по Краснояружскому району региона. Ранены два человека, восемь построек получили различные повреждения.