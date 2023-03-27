Важное 27 марта 2023, 13:06 Обстрел ВСУ оставил без газа белгородское село Губернатор Гладков заявил о поврежденных домах в селе Графовка после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики открыли огонь по селу Графовка Краснояружского района Белгородской области. В результате повреждения получили несколько частных домов, а также газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что при обстреле никто не пострадал, но в селе зафиксировали разрушения.

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«Выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена хозпостройка. В селе нарушено газоснабжение», — перечислил Гладков.

Губернатор добавил, что глава района вместе с оперативными службами начал обход домов села, чтобы зафиксировать все последствия обстрела со стороны украинских боевиков.

В минувшую среду, 22 марта, в результате удара ВСУ по селу Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб сторож предприятия. Взорвавшиеся снаряды также перебили электросети и газопровод в населенном пункте. Три частных дома получили серьезные повреждения.