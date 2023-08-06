Происшествия 06 августа 2023, 11:27 Обстрел ВСУ Курской области повредил три дома и школу Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли курскую деревню Кулига, повредив школу и 3 дома Пресс-служба губернатора Курской области

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ВСУ открыли огонь по деревне Кулига Рыльского района Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль», — указал он.

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Губернатор подчеркнул, что всем собственникам пострадавших помещений окажут помощь.

Накануне, 5 августа, украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате атаки ВСУ повредили 12 домов. Данных о пострадавших не поступало.

Вечером 4 августа Старовойт сообщил об украинском беспилотнике, который сбросил в городе Рыльске несколько взрывных устройств. В двух административных зданиях из-за детонации выбило окна, а в Покровском храме — стекла.

ВСУ также обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области. Всего зафиксировали четыре прилета.