Происшествия 07 января 2024, 13:32 Обстрел ВСУ частично оставил без света курское село Козино Старовойт: в селе Козине частично пропал свет после обстрела РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района. В результате никто не пострадал, но в населенном пункте частично пропал свет, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Выбиты окна в одном из домовладений. В населенном пункте частично отсутствует электроснабжение», — указал глава региона.

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Старовойт добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только будет безопасно. Собственнику пострадавшего дома окажут помощь в ремонте жилья.

В минувшую среду, 3 января, воздушная атака ВСУ повредила подстанцию в Железногорском районе. Из-за этого в жилых домах нескольких населенных пунктов пропало электричество.

В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара прорвало теплотрассу. Без отопления остались 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона.

Электро- и водоснабжение полностью восстановили вечером того же дня. Запустили и котельную Железногорска.