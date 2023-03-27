Происшествия 27 марта 2023, 02:43 Обстрел ВСУ больницы в Лисичанске назвали военным преступлением Омбудсмен ЛНР Сердюкова назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова назвала обстрел ВСУ больницы в Лисичанске очередным военным преступлением Украины. Запрещенные методы ведения боевых действий стали возможны из-за безнаказанности, заявила омбудсмен в интервью РИА «Новости».

«Обстрел медицинского учреждения Лисичанска — очередное военное преступление вооруженных формирований Украины», — отметила Сердюкова.

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Она напомнила о Женевской конвенции, которая дает особый иммунитет медперсоналу, больным, раненым и гражданскому населению.

Такое поведение украинского командования идет от безнаказанности и отсутствия реакции со стороны международных организаций. Сердюкова заявила, что бездействие структур, ответственных за поддержание мира, выглядит как пособничество преступным действиям киевских властей. Омбудсмен напомнила, что ООН видит ситуацию сквозь призму «вторжение России на Украину», а Совбез ООН не создает комиссий для расследования преступлений ВСУ.

Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по населенному пункту три крупнокалиберных снаряда. В результате артудара повреждено здание больницы, несколько домов и участок газопровода.