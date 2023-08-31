31 августа 2023, 21:53
Обстрел украинских боевиков территории ДНР привел к ранениям 10 мирных жителей
Пушилин: 10 мирных жителей получили ранения при обстреле ВСУ территории ДНР
Вооруженные силы Украины снова обстреляли территории Донецкой Народной Республики. Ранения получили 10 мирных жителей, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, обстрелам подверглись Донецк, Горловка и Волновахский район. ВСУ атаковали эти территории из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов.
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«В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо — в Волновахском районе», — подчеркнул Пушилин.
Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Им окажут необходимую медицинскую помощь.
Также в результате атаки пострадали шесть домов Киевском и Кировском районах Донецка, а также Никитовском районе Горловки.
Накануне ВСУ также обстреляли республику. За среду, 30 августа, украинские боевики выпустили 204 боеприпаса по ДНР. В результате массированной атаки погиб мужчина, еще 13 человек получили ранения.
ДНР
ВСУ
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