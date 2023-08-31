Происшествия 31 августа 2023, 21:53 Обстрел украинских боевиков территории ДНР привел к ранениям 10 мирных жителей Пушилин: 10 мирных жителей получили ранения при обстреле ВСУ территории ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины снова обстреляли территории Донецкой Народной Республики. Ранения получили 10 мирных жителей, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрелам подверглись Донецк, Горловка и Волновахский район. ВСУ атаковали эти территории из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов.

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«В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо — в Волновахском районе», — подчеркнул Пушилин.

Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Им окажут необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки пострадали шесть домов Киевском и Кировском районах Донецка, а также Никитовском районе Горловки.

Накануне ВСУ также обстреляли республику. За среду, 30 августа, украинские боевики выпустили 204 боеприпаса по ДНР. В результате массированной атаки погиб мужчина, еще 13 человек получили ранения.