Важное 26 апреля 2023, 13:31 Обстрел украинских боевиков повредил дома в поселке Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ поселка Красное РИА «Новости»

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Входящий в Шебекинский городской округ поселок Красное оказался под обстрелом со стороны украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в результате прилета снарядов никто не пострадал. Повреждения получили два частных жилых дома.

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«В результате обстрела есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — написал Гладков.

Глава региона заявил, что для ликвидаций последствий обстрела на место выехали все оперативные и аварийные службы.

В минувший вторник, 25 апреля, украинские боевики дважды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Первые снаряды повредили дома в поселке Ленинский Шебекинского городского округа.

После под обстрелом оказалось село Черемошное, где украинские боеприпасы повредили линию электроснабжения. В результате без света оказались сразу пять населенных пунктов. Как подчеркнул губернатор региона Вячеслав Гладков, аварийные бригады не смогли оперативно прибыть на место из-за сложной обстановки.