Обстрел села Солохи в Белгородской области попал на видео

Один из снарядов, которыми Украина обстреляла село Солохи Белгородской области, разорвался на глазах у местных жителей. Кадры произошедшего появились в Сети.

Очевидцы сняли на видео несколько взрывов рядом со своим домом. Женщина с криками побежала за ограду. За ней следом — мужчина.

«Мама! Паша, заходи, заходи!» — кричала местная жительница, спрятавшись на кухне.

Украинские военные обстреляли белгородское село вечером 11 мая, повредив 17 домовладений. Пострадали семь человек, один скончался.

Власти региона заявили, что пострадавшим при обстреле выплатят компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что после перелома в активной фазе боевых действий на Украине обстрелов приграничных областей будет меньше.