Обстрел произошел в Латакии. Погиб человек

Террористы организовали обстрел провинции Латакия. В результате скончался сирийский военнослужащий. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить, передал RT.

Слова Кулить опубликовали на сайте Минобороны России. Он рассказал, что обстрел осуществлялся минометными снарядами.

Ранее директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что террористы стали получать денежные переводы через компьютерные игры. При этом, по его словам, ведомство тщательно отслеживает действия террористов-одиночек и радикальных молодежных движений.