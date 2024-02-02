Важное 02 февраля 2024, 17:45 Обстрел оставил без света пять населенных пунктов в Белгородской области Гладков: из-за обстрела Графовки без света остались 5 населенных пунктов РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Никто из жителей не пострадал, но пять населенных пунктов остались без света из-за повреждения ЛЭП, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, под отключение света попали Графовка, Поповка, Новая Репяховка, Прилесье и Демидовка.

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«Также в одном частном домовладении выбито окно, посечен фасад и нарушено газоснабжение», — уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что ликвидацию последствий обстрела смогут начать после согласования с Минобороны. Сейчас продолжается подомовой обход территории.

Накануне, 1 февраля, из-за обстрела со стороны ВСУ без света осталось село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Среди жителей травм никто не получил. В тот же день противник выпустил снаряды и по селу Теребрено Краснояружского района.