Происшествия 29 января 2023, 19:55 Обстрел моста в Мелитопольском районе унес жизни 5 человек — Рогов Член совета ВГА Рогов: при обстреле моста через Молочную погибли 5 человек РИА «Новости»

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В результате обстрела со стороны ВСУ моста через реку Молочную в Мелитопольском районе погибли пять человек. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Убиты пять человек, четыре человека ранены», — рассказал он.

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По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Глава ВГА региона сообщил, что ВСУ выпустили по мосту три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS. Также Рогов отметил, что один из боеприпасов удалось сбить.

Также он уточнил, что ВСУ обстреляли железнодорожный мост. Ранее сообщалось о прилетах по автомобильной переправе через реку Молочную.

Рогов сообщал, что удар по мосту произошел в 12:30 по местному времени. Он писал, что во время обстрела на переправе вели ремонтные работы.

Сам мост находится на территории поселка Светлодолинское. Состояние переправы после обстрела пока не уточняется.