Происшествия 09 декабря 2022, 22:28 Обстрел Донецка со стороны ВСУ привел к жертвам среди мирного населения СЦКК ДНР: жертвы среди мирных жителей зафиксировали после обстрела Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Обстрел Донецка со стороны Вооруженных Сил Украины привел к гибели мирных жителей. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — отметили в сообщении.

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По данным СЦКК, украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка. Они выпустили порядка 20 ракет реактивной системы залпового огня «Град». Снаряды попали в жилые дома на улице 50 Лет СССР, Школьной, Ватутина и Шевченко.

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Глава донецкой администрации Алексей Кулемзин сообщил, что боевики ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка.

«Из Красногоровки по мирным жителям нашего города выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — сказал мэр города.

По его данным, в Ворошиловском районе повреждены торговые павильоны на Крытом рынке по проспекту Богдана Хмельницкого. В результате прямого попадания полностью уничтожен один из частных жилых домов по проспекту Ватутина, добавил он.

Донецк подвергается массированным атакам со стороны украинских боевиков с начала недели. Днем 9 декабря ВСУ уже выпустили по Донецку10 ракет «Град».