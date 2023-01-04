Происшествия 04 января 2023, 10:23 Обстоятельства смерти супружеской пары на подмосковной даче проверят следователи СК организовал проверку по факту смерти двух пенсионеров на даче в Подмосковье РИА «Новости»

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Следственный отдел СК РФ по Домодедово проведет проверку по факту обнаружения тел супружеской пары пенсионеров в дачном доме без признаков насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Следователи установили, что дом отапливали при помощи мобильного газового калорифера. Централизованного отопления в нем нет.

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По предварительной версии экспертов, пенсионеры погибли в результате отравления угарным газом.

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Следователи осмотрели место происшествия, изъяли газовый баллон, мобильный газовый калорифер, опросили родственников и соседей, назначив судебно-медицинские экспертизы. После получения результатов проверки ведомство примет процессуальное решение.

В конце декабря Следком возбудил дело после падения сосульки на главу департамента оперативного управления МЧС России Анатолия Елизарова в Москве. После происшествия генерала доставили в больницу с ушибом головы.