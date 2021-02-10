Обстоятельства смерти пациента с ручкой в мозге выяснят следователи

Доследственную проверку начали в Ростовской области после смерти пациента местной больницы. Накануне врачи провели мужчине сложную операцию по удалению шариковой ручки, которая вошла в мозг. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка СК.

Проверку следователи проведут в СИЗО № 3 Новочеркасска, откуда мужчина попал в больницу. По итогам мероприятий сотрудники ведомства примут решение о заведении уголовного дела.

По данным ГУ ФСИН по Ростовской области, 37-летний осужденный получил травму на территории колонии. Пострадавший заявил, что нанес себе повреждение сам в результате нервного срыва.

Мужчину доставили в местную больницу. Нейрохирурги выяснили, что шариковая ручка через глазное яблоко прошла через весь мозг, не задев важные сосуды и миновав опасные части органа. Врачи провели операцию. В минувший вторник, 9 февраля, стало известно, что пациент скончался в реанимации.

Региональный главк ФСИН начал собственную проверку, по которой передал материалы в правоохранительные органы для процессуального решения.