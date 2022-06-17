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    17 июня 2022, 21:15

    Обстоятельства гибели рабочего на стройке проверят в Новосибирской области

    Дарья Морозова

    Следователи проверят обстоятельства гибели рабочего на стройке в Новосибирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СК России по региону.

    По данным ведомства, мужчина ремонтировал систему водоснабжения и канализацию. Для выполнения работ ему было необходимо спускаться в траншею. Во время очередного спуска его засыпало землей. Мужчина не смог выбраться самостоятельно.

    СК проверяет соблюдение техники безопасности работодателем погибшего.