Обстоятельства гибели рабочего на стройке проверят в Новосибирской области

Следователи проверят обстоятельства гибели рабочего на стройке в Новосибирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СК России по региону.

По данным ведомства, мужчина ремонтировал систему водоснабжения и канализацию. Для выполнения работ ему было необходимо спускаться в траншею. Во время очередного спуска его засыпало землей. Мужчина не смог выбраться самостоятельно.

СК проверяет соблюдение техники безопасности работодателем погибшего.