Эксклюзив 11 августа 2023, 11:34 Обстановку возле поврежденной взрывом котельной в Сергиевом Посаде сняли на видео «360» показал видео с обстановкой возле поврежденной взрывом котельной в Сергиевом Посаде

Читать 360tv в

Ремонтные работы начались в поврежденной взрывом котельной в Сергиевом Посаде. В распоряжении «360» оказалось видео с обстановкой возле объекта.

Возле котельной можно увидеть множество рабочих, а также спецтехнику. Рядом с объектом находятся правоохранители. На видео сотрудники разворачивают шланги и выполняют другие технические манипуляции.

Реклама

Котельная вышла из строя после взрыва в Сергиевом Посаде, что привело к прекращению подачи горячей воды. Глава городского округа Дмитрий Акулов сообщал утром 10 августа, что специалисты начали оценивать состояние поврежденного объекта.

По словам Акулова, без горячей воды осталось не так много людей. Котельную отремонтируют максимально быстро, заверил глава Сергиево-Посадского городского округа.

Взрыв произошел утром 9 августа на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, в ангаре частного предприятия. На складе, где случилось ЧП, хранилась пиротехника.

После происшествия одна женщина скончалась от ожогов в больнице. За медпомощью обратились более 80 человек, еще восемь остаются пропавшими без вести.