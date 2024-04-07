Эксклюзив 07 апреля 2024, 13:42 Обстановка в ПВР в орской школе попала на видео Источник «360»: в Орске организовали ПВР с детской комнатой и спальными местами

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Жителей Орска эвакуируют из затопленных районов города и перевозят в безопасные пункты временного размещения. В них уже доставили все необходимое как для взрослых, так и для детей. В распоряжении «360» появилась видеозапись, сделанная в одном из ПВР.

Волонтеры и власти доставили в ПВР консервы и питьевую воду. На кадрах видно, как происходит прием необходимых в быту вещей: одежды, продуктов и предметов гигиены.

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«Люди несут помощь: воду, тушенку», — отметил автор видеозаписи.

В спортивном зале учебного учреждения организаторы оборудовали спальные места.

«Школа номер 88, люди находятся сейчас в спортивном зале. Для них подготовлены матрасы, раскладушки, подушки и одеяла», — объяснил автор видео.

Один из классов переделали в комнату для детей. В этом помещении проводятся занятия и игры. На видео можно заметить, что на одном из столов лежат яркие развивающие книги и плюшевые игрушки.

Ранее жительница Орска Алена рассказала об увеличивающемся потоке людей, прибывающих в пункты временного размещения. По ее словам, горожане распределяют между собой обязанности с помощью мессенджеров.