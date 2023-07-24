Эксклюзив 24 июля 2023, 10:36 Обстановку у здания на Комсомольском проспекте после атаки БПЛА показали на видео Обстановку у здания на Комсомольском проспекте после атаки БПЛА сняли на видео

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Спустя несколько часов после падения беспилотника в Хамовниках возобновили движение транспорта, но полиция и МЧС продолжили работу. «360» показал обстановку на Комсомольском проспекте.

Атака БПЛА произошла ночью 24 июля. Один из беспилотников упал на Комсомольском проспекте, из-за чего в жилом доме потрескались стекла в окнах. На место съехались экстренные службы. У обочины припарковали машины МЧС и полиции, участок дороги обнесли сигнальной лентой. Правоохранители дежурили на улице.

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В 04:27 Дептранс Москвы сообщил об ограничении движения автомобилей, в том числе от дома по Комсомольскому проспекту, 18 в сторону Подмосковья. К восьми часам утра проезд в сторону центра открыли полностью, а в область — по трем из четырех полос.

Минобороны России сообщило, что Москву атаковали двумя БПЛА. Второй рухнул на улице Лихачева в ЮАО и повредил остекление бизнес-центра. МИД России назвал произошедшее актом международного терроризма.