Обстановку у метро «Парк Победы» после обнаружения взрывного устройства сняли на видео

У станции метро «Парк Победы» в Москве в четверг вечером обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. На место оперативно прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Территорию возле метро оцепили. Тут работают полицейские, сотрудники ФСБ, взрывотехники. Дежурят машины скорой помощи, сообщил источник.

По его данным, предмет нашли возле клумб примерно в 100 метрах от метро. Пассажиров при выходе отправляют в обход. Станция работает в штатном режиме. Официально информацию о случившемся в региональном главке МВД пока не комментировали.

По данным Telegram-канала Mash, подозрительный предмет оказался учебно-имитационной гранатой.