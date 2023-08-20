20 августа 2023, 18:23
Обстановку у клуба Stadium в Москве сняли на видео
МЧС не подтвердило сообщения о пробитой ливнем крыше клуба Stadium в Москве
Порядка 20 человек эвакуировали из клуба Stadium в Москве из-за ЧП с крышей, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, крыша здания пострадала из-за ливня. В региональном главке МЧС «360» не подтвердили эти данные.
В ГУ МВД также сообщили, что не получали информации о ЧП в клубе и эвакуации посетителей. «360» направил запрос руководству клуба. На момент публикации оперативный комментарий получить не удалось.
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