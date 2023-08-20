Эксклюзив 20 августа 2023, 18:23 Обстановку у клуба Stadium в Москве сняли на видео МЧС не подтвердило сообщения о пробитой ливнем крыше клуба Stadium в Москве

Читать 360tv в

Порядка 20 человек эвакуировали из клуба Stadium в Москве из-за ЧП с крышей, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, крыша здания пострадала из-за ливня. В региональном главке МЧС «360» не подтвердили эти данные.

В ГУ МВД также сообщили, что не получали информации о ЧП в клубе и эвакуации посетителей. «360» направил запрос руководству клуба. На момент публикации оперативный комментарий получить не удалось.

Реклама

В воскресенье, 20 августа, в Москве всего за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков.

По информации городского хозяйства столицы, наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО, САО и СЗАО.

Порывы ветра в городе достигали 16 метров в секунду. В ряде районов выпал град. Жителей Москвы призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Дептранс сообщал о подтоплении проезжей части на одном из участков Дмитровского шоссе. Из-за этого пришлось вводить временное ограничение движения. Около 16:40 его восстановили.