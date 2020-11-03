В австрийской столице вечером, 2 ноября произошло несколько нападений в разных частях города. Вооруженные мужчины прямо на улицах расстреливали людей. Россиянка Лариса (имя изменено) сообщила «360», что сейчас в городе полно полиции, всех жителей просят не выходить на улицы, и не выкладывать видеозаписи в Сеть.

«Очень страшно, мы сидим, все мои знакомые очень сильно напуганы. Приблизительно полтора часа назад начала получать видео от знакомых с перестрелками. Никто сначала не понимал, что происходит, потом стало известно, что это террористическое нападение», — рассказала Лариса о том, как все началось.

Она отметила, что и сейчас все еще стреляют. Из СМИ она узнала, что взяли заложников, есть убитые, раненные, и один террорист себя подорвал.

«Нам сказали не выходить на улицу. Полиция рекомендовала не распространять видео в интернете. В небе летают вертолеты», — добавила девушка.

Местное телевидение сообщило, что полиция задержала четырех террористов на площади Грабен в центре Вены, и подтвердило, что полицейский вертолет в небе над Веной просит прохожих через громкоговорители покинуть улицу.

Сейчас австрийские военные задействованы в спецоперации в центре столицы, берут под охрану столичные объекты, пишут СМИ.

Видео 18+