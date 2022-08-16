В лесном пожаре на территории Усть-Донецкого района никто не пострадал. Обстановку на месте пожара удалось стабилизировать, более 340 человек привлекли к тушению огня. Об этом сообщил и. о. начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Владимир Завер.

«Обстановка с пожаром в Усть-Донецком районе стабилизировалась. На 7 часов площадь, пройденная огнем, — порядка 136 гектаров. <…> Все задачи по нормализации обстановки достигнуты. Погибших и пострадавших нет», — сказал он.

К тушению привлекли 342 специалиста и 170 единиц техники. Спасатели задействовали в операции самолет-амфибию Бе-200ЧС, вертолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет Ил-76.

Пожар начался 15 августа на территории Нижнекундрюченского участкового лесничества. В Усть-Донецком районе создали оперативный штаб и ввели режим ЧС. К вечеру огонь распространился на 30 гектаров леса, утром площадь пожара достигла 124 гектаров. В Минприроды Ростовской области заявили, что огонь перекинулся на территорию лесничества с колхозного леса по соседству.