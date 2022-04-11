Обстановка около разрушенной взрывом пятиэтажки в Ступино попала на видео

Появилось видео обстановки вокруг разрушенного взрывом газа пятиэтажного дома в Ступино. Телеканал «360» публикует эксклюзивные кадры.

На видео видно, что возле дома находится большое количество спасателей и работников экстренных служб.

Около шести утра в доме № 4 по Центральному переулку в Ступино произошел взрыв газа на четвертом этаже. Из-за него частично обрушился фрагмент верхнего пятого этажа.

На месте произошедшего трудятся 119 спасателей, привлекли 28 единиц техники. Есть информация о двух погибших и семи пострадавших.