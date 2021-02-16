Общежитие загорелось в Сочи. Пострадала девушка и ребенок

Пожар вспыхнул в пятиэтажном общежитии в Центральном районе Сочи. В результате возгорания пострадала девушка и ребенок. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией огня.

«На улице Донская происходит горение на четвертом этаже многоквартирного дома», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы засняли место пожара на видео. На кадрах видно, что вдоль длинного жилого дома стоят несколько пожарных машин и скорая помощь.

По данным МЧС, это здание общежития. Площадь пожара достигла 40 квадратных метров. Пожарные вывели на улицу 43 человек и спасли троих жильцов.

«Госпитализированы на скорой помощи девушка и ребенок, предварительно, с признаками отравления продуктами горения», — уточнила пресс-служба администрации курорта.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. В пресс-службе отметили, что в общежитии сгорели две квартиры. Жильцам пообещали предоставить новое жилье из фонда маневрирования. Сейчас на месте продолжается ликвидация пожара. Всего у здания работают 16 человек и пять единиц техники.