Общежитие загорелось во Владивостоке

Минувшей ночью во Владивостоке произошел пожар в одном из городских общежитий. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

По данным издания, вспыхнуло подсобное помещение в общежитии морского промышленного колледжа. Пожар произошел в результате короткого замыкания. Пламя охватило площадь в шесть «квадратов». Прибывшие на место происшествия пожарники эвакуировали 300 человек. К ликвидации последствий ЧП привлекли 32 спасателей и 13 единиц спецтехники.