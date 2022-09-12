Общежитие загорелось во Владимирской области | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 21:29 Поделиться Telegram

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Viber Общежитие загорелось во Владимирской области

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Серьезный пожар произошел в городе Александров Владимирской области. Там загорелось общежитие. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание «Владимирские ведомости».

Пламя охватило площадь в 12 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать и ликвидировать огонь. Он испортил внутреннюю отделку комнаты, а также вещи.

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Из здания сотрудники МЧС эвакуировали 36 человек среди которых шестеро детей. Еще троих спасли из пожара. В результате один мужчина пострадал.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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