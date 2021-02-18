Студенческое общежитие загорелось в Москве в районе Тушино утром 18 февраля, сообщил «Мир24».

В общежитии загорелась комната на десятом этаже. Сообщение о возгорании в службу экстренного вызова 112 поступило утром. Для тушения пожара были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы.

Из здания эвакуировали 260 человек. Скорая оказала помощь двум пострадавшим девушкам. Площадь возгорания составила более 50 квадратных метров, однако потушить пожар удалось в кратчайшие сроки.