Общежитие загорелось в Копейске

Здание общежития загорелось в городе Копейске Челябинской области. Очевидцы происшествия опубликовали фотографии в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил крышу здания.

По словам свидетелей, прибывшие на место пожарные вывели жильцов из здания. Большая часть успела схватить только самое необходимое, потому что готовились ко сну. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и экстренные службы города.





В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что сообщение о пожаре в общежитии Копейска поступило на пульт дежурного в 23:47. На момент прибытия пожарных, пламя охватило кровлю. Из здания эвакуировали 103 человек, в том числе 22 ребенка.

Пожарные локализовали огонь на площади в 400 квадратных метров. В 01:04 пламя полностью потушили. На месте работали 39 человек личного состава и 12 единиц техники.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Что стало причиной возникновения огня установят сотрудники службы Госпожнадзора.