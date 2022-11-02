Общежитие загорелось в Карелии | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 23:28 Общежитие загорелось в Карелии

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Пожар произошел в общежитии города Олонец в Карелии. Оттуда эвакуировали порядка 80 человек, сообщило издание «КарелInform».

По данным сайта kp.ru, огонь успел распространиться всего на четыре квадратных метра. Пожарные оперативно его потушили.

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На месте происшествия случилось сильное задымление. Четырех жителей выводили на улицу с использованием защитных масок.

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Специалисты выясняют точную причину возгорания.