Общежитие загорелось в Губкинском | 360°

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Общежитие загорелось в Губкинском

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Пожар произошел в Губкинском. Загорелось общежитие, сообщило издание «Ямал-Медиа».

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Тушением занимались 16 спасателей с использованием пяти единиц спецтехники. Возгорание распространилось на 80 квадратных метров, на его ликвидацию ушло четыре часа. Во время происшествия в здании никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Правоохранители выяснят причины пожара.

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