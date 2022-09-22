Общежитие загорелось в Губкинском | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 18:15 Поделиться Telegram

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Viber Общежитие загорелось в Губкинском

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Пожар произошел в Губкинском. Загорелось общежитие, сообщило издание «Ямал-Медиа».

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Тушением занимались 16 спасателей с использованием пяти единиц спецтехники. Возгорание распространилось на 80 квадратных метров, на его ликвидацию ушло четыре часа. Во время происшествия в здании никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Правоохранители выяснят причины пожара.

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