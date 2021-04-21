Общежитие загорелось в Архангельске. Видео

В Архангельске произошел пожар в общежитии. Судя по опубликованным кадрам, горит кровля здания.

ЧП произошло утром на улице Гагарина, в доме № 8. О пожаре сообщил сосед, который пошел около 04:00 гулять с собакой, сообщил сайт 29.ru.

«Он увидел, что горит крыша. Он нас и разбудил стуком в дверь. До этого на чердаке у нас работали сантехники. И пожар начался оттуда же, с чердачного помещения», — рассказала жительница дома Ольга Анатольевна.

Площадь пожара — 225 квадратных метров. В тушении участвовали 25 пожарных и восемь единиц техники.

«Пожар ликвидировали в 04:42», — сообщили «360» в ГУ МЧС по Архангельской области.

Как написал сайт «Эхо Севера», к моменту прибытия пожарных люди уже самостоятельно вышли на улицу. Всего эвакуировавшихся было 96 человек. Пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.

Известно, что этот дом — одна из первых многоэтажек Архангельска. Его построили в 1960 году.