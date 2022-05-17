17 мая 2022, 19:36
Общежитие вуза загорелось в Челябинске
Общежитие Уральского государственного университета физической культуры загорелось в Челябинске. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
«Сигнал о пожаре в общежитии коридорного типа поступил по адресу на улице Труда, 168», — сообщили в ведомстве.
Пожар разгорелся на четвертом этаже. Всего огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.
50 человек смогли самостоятельно покинуть место происшествия. Однако двоих человек пришлось спасать с помощью пожарной лестницы.