Общежитие вуза загорелось в Челябинске

Общежитие Уральского государственного университета физической культуры загорелось в Челябинске. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

«Сигнал о пожаре в общежитии коридорного типа поступил по адресу на улице Труда, 168», — сообщили в ведомстве.

Пожар разгорелся на четвертом этаже. Всего огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

50 человек смогли самостоятельно покинуть место происшествия. Однако двоих человек пришлось спасать с помощью пожарной лестницы.