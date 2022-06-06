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    06 июня 2022, 12:49

    Общежитие в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании

    Дарья Новая, Максим Зинкин

    Здание общежития по адресу: Люблянская, 56/2, корпус 2, — в Москве эвакуировали после полученного сообщения о минировании. Об этом «360» сообщила заведующая общежитием.

    «Пришло сообщение о минировании, всех эвакуировали. Ждем кинологов», — сообщила она.

    Заведующая рассказала, что администрация также ждет бригаду скорой помощи, так как у одного из жильцов есть проблема с ногой.

    «На прошлой неделе парень повредил ногу, ему стоять нельзя. Сейчас он на улице находится, жалуется», — добавила она.

    Ранее в Хабаровске эвакуировали сотрудников городской мэрии после полученных писем с угрозой минирования.