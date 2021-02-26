Общежитие техникума загорелось в Кропоткине

Общежитие техникума загорелось на улице Пушкина в Кропоткине. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Вещи вспыхнули в одной из комнат на четвертом этаже здания вечером 25 февраля. Площадь пожара — два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Из общежития эвакуировали 89 человек. На месте ЧП работали 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожару был присвоен ранг пожара 1-БИС.