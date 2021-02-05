Общежитие промышленно-экономического колледжа загорелось в Иванове

Спасатели получили сообщение о возгорании в 03:06. За считанные минуты они прибыли на место. В ликвидации огня принимали участие 42 человека и 15 единиц техники. В 03:18 пожар был потушен.

Уточняется, что пламя не распространилось на находящиеся поблизости третий корпус учебного заведения и другие здания. При пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются причины возгорания.